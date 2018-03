Pels qui no esteu en aquest món municipal, sapigueu que els canvis tecnològics operats, en els darrers anys, suposen un esforç immens per a tots els ajuntaments, i molt especialment, pels més petits. Perquè ? Doncs, per l’escassedat de personal, de que disposem, i per la manca de recursos, per tenir tot l’equipament i material indispensable.