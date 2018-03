Es fa difícil fer pronòstics, però si dura gaire aquest espectacle, ERC i PDeCat, potser hauran de pensar en si no els convé arribar a algun acord amb el PSC i els Comuns, per conformar algun pacte i trencar la via morta en la que es troben ells, i amb ells, tot el país. L’ex Conseller d’Economia, Mas – Culell, bon coneixedor de la realitat del país, i especialment de la seva economia, ja ha deixat clar que les empreses i entitats que han marxat, no tornaran. Hi ha, doncs, uns danys definitius, però poden augmentar si no s’atura la bogeria política que vivim, protagonitzada per persones, mediocres que viuen una altra realitat.