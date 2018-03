Aquí rau, un dels problemes, de cara a la constitució de la nova comarca. Curiosament, el Parlament, no va aprovar aquesta constitució , tot i tenir una àmplia majoria per fer-ho, els partits de govern. Què passarà en el futur ? No ho sé, perquè , per no tenir, encara no tenim govern, però costarà veure la seva aprovació, per les raons exposades. Per això, en el meu escrit animava a tirar endavant una via alternativa, més pràctica, com és una Mancomunitat de Municipis. De fet, el Consorci ja fa aquestes funcions. Seria, oficialitzar una nova realitat. Ara bé, com és lògic a qui pertoca és als lluçanesos ,decidir. Nosaltres, simplement opinem.