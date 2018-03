El legislador sembla buscar la paràlisis de tota intervenció, prohibint ampliacions, modificacions o modernitzacions de les estructures existents. I per descomptat, no permet cap nova edificació en la major part del país. Pels qui vivim a pagès, la sensació és d’estar supeditats als gustos i desitjos de la gent de ciutat, la qual ha impulsat els diputats a legislar en aquest sentit. Gent que no pensa en les conseqüències de la desertització , per falta d’oportunitats i que deixarà el pati de darrere buit i mal cuidat. Al final, sembla que haguem de demanar de què volen que visquem i si hem de portar barretina, o no .