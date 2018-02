De moment, no tenim un nou relat. De fet, sí hi ha una lleugera tendència a donar per acabat el procés, tal com alguns havien somiat i explicat, i es reclama celeritat per recuperar el govern perdut. El govern d’anys enrere, amb les competències, d’anys enrere. Ara, aquest és el desig de molts. No sabem si d’una àmplia majoria, però sinó es vol anar a unes noves eleccions, no queda cap altre remei que improvisar un nou relat, i retornar sis anys enrere. Millor això ,que tenir tot el país en un llimbs d’incerteses i paràlisis, com mai havíem tingut ni imaginat. I que els protagonistes de tot el viscut, donin pas, a una nova generació ,dedicada a resoldre els problemes diaris i a pensar en un altre futur.