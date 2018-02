El tercer, és un fugitiu de la Justícia. Ni sortida al balcó del Palau de la Generalitat, ni arriar bandera espanyola, ni posada en marxa de la imaginada República. Fugat a Bèlgica, es diu exiliat, quan no ha vist ni parlat amb autèntics exiliats. No hi ha èpica ni valentia, simple, fugida, i pretensió de recuperar el càrrec presidencial, malgrat tot el mal fet, a tot un país i la seva gent. No hi ha hagut, per sort víctimes, però sí milions de perjudicats, amb uns danys terribles sobre la societat , l’economia i el prestigi , tant costosament aconseguit. Comparem i jutgem. I exigim autocrítica, als qui n’han estat protagonistes, directes o indirectes.