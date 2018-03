He perdut ja tota esperança de veure valentia, coherència, i assumpció de responsabilitats, per part dels principals protagonistes del procés independentista. A la vista de les declaracions i de com son rebudes per bona part dels independentistes, tot s’accepta, sota el principi de que “tot s’hi val per no anar a la presó, o per sortir-ne”. Es a dir, no importen les mentides, dites a l’inici del procés, o al final. Tampoc les falsedats, les mitges veritats, o les invencions, pures i dures. No hi ha autocrítica, ni exigència de responsabilitats. Tots els seus autors, continuen batallant, sense cap mena de vergonya, ni pensar en una digna retirada de la política, per expiar els pecats comesos, ni que sigui, en una empresa privada.