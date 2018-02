La resignació, no pot ser la solució, i cal emprendre accions intenses per canviar el panorama. El primer, és tenir govern, i cadascú pot fer l’esforç de reclamar al partit que tingui més proper, l’exigència d’acabar amb una paràlisis que deteriora l’estat del país. No es pot somiar amb reptes inassolibles quan tenim el dia a dia, en situació crítica. I és que als dos àmbits, aquí exposats, n’hi podríem afegir uns quants altres d’importants, que no troben solució, simplement perquè no hi ha qui se n’ocupi.