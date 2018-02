He posat, al principi, l’exemple municipal ,perquè sembla que la proposta d’un Alcalde, a l’estranger és esperpèntica i implantejable, però no tant si es tracta del president de la Generalitat. Suposo que tothom veu tant increïble una cosa com l’altra. Son exemples similars, per a situacions, molt semblants. Els polítics, han d’estar en contacte permanent amb la terra que governen i amb els ciutadans que serveixen. A qui se li pot ocórrer governar amb un comandament a distància ? No hem fet prou disbarats com per evitar més danys dels ja produïts ? Es que tot un país, ha d’anar de bòlit, per un entestament d’una sola persona ?