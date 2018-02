Poc a poc, anem veient uns herois sense èpica, amb ganes de quedar bé, i no tenir més problemes dels que ja han tingut. Poc conscients de la gravetat dels fets, i poc conscients de la deriva, a la que varen portar tot un país. Segurament, ara , es donen compte de l’embalum que tot ha pres, i d’aquí, alguns del profunds canvis que estem veient, per part dels antics protagonistes o dels nous, que no volen acabar com els anteriors. I també, tots conscients, de que la fugida i el comportament dels residents a Bèlgica, compliquen la vida als qui varen tenir la valentia de quedar-se aquí. En això, sí hi ha diferències clares i contundents. Per això, és incomprensible i impensable, premiar als fugitius, amb càrrecs que ni es mereixen ni podrien complir.