Aquesta fugida endavant, i aquestes actituds fan molt de mal a tota la societat catalana i espanyola. He trobat catalans que han decidit trencar sentimentalment amb Espanya, a títol particular, dient que ja no pensaven anar mai més a visitar cap lloc. Fan culpable, un territori i la seva gent, de les desventures protagonitzades per uns polítics que varen fer creure en la possibilitat d’una independència, enganyant a tothom. I lluny de reconèixer les mentides i falsedats, les volen imputar a la part contrària. De tots els fracassos d’aquí, en son responsables, els polítics d’allà. Perdó, no només els polítics, sinó tota la gent. Aquest missatge, i aquest enverinament de les relacions va fent el seu camí, i l’hauríem d’aturar, quan més aviat millor. Per això, viatjar, és la millor medicina. Veure la realitat, tastar-la, sentir-la i viure-la. Qui ho fa, ja no pot ser enganyat tant fàcilment.