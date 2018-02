El resultat, és a la vista de tothom, i d’altra manera aniríem aquí, a casa nostra, si haguéssim plantejat les coses amb un tarannà similar. En política, s’ha de saber administrar bé els temps, les ocasions, les conjuntures, i sempre hi ha un moment adequat per a plantejar temes que no haguessin estat possible, en altres circumstàncies. Ho hem vist, i ho hem dit, en el passat, quan el PSOE no tenia majoria absoluta, o quan el PP, tampoc la tenia. Aquells, varen ser moments clau, sense rèdits suficients. I un de ben recent, fou, a nivell d’investir Pedro Sánchez. Si els partits catalans, haguessin apostat per fer-lo president, el conflicte actual, no hagués tingut lloc.