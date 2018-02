Es incomprensible, estar on estem, sense un mínim d’autocrítica, sense assumir el fracàs del procés, sense assumir les responsabilitats d’haver obert la caixa del trons, i haver portat el país cap un enfrontament intern, de molt difícil reparació. Jo mateix, com segur, molts dels estimats lectors, he perdut unes quantes amistats, simplement per haver-me mantingut fidel als meus ideals i als juraments que vaig fer, a l’assumir el càrrec d’alcalde. Com abans ho havia fet, amb el de diputat. M’he mantingut fidel als principis democràtics, però , amistats de molts anys enrere, ho han considerat una traïció o una participació activa, en l’aplicació del 155. Han estat ells, no jo, els qui han trencat l’amistat. Una amistat que no era tant forta com jo m’imaginava, quan l’han deixada per una qüestió d’idees. Tinc la tranquil·litat de no haver estat jo el promotor del trencament, sinó ells. Jo he mantingut la tolerància i el respecte, no ells.