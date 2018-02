El que passa ara, és que a falta de diner de la Gene, li toca a Diba, tapar forats. Si la Gene treu els ajuts a les escoles bressol, ha de sortir Diba, a posar-hi diner. El mateix ha de fer per escoles de música, per la modernització de polígons industrials, per algunes carreteres, per camins que haurien de ser mantinguts amb fons de la Gene, etc, etc. La Gene ha anat reduint tots els ajuts destinats als ajuntaments, fins a suprimir-ne alguns d’històrics, com el PUOSC ( pla únic d’obres i serveis de Catalunya).