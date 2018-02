O , com és possible, no fer cap trucada a la família de Jonqueras, des de Bèlgica ? Qui pot entendre, que cada partit, d’un possible futur govern ,vagi totalment per lliure a l’hora de plantejar propostes, modificar lleis, o presentar candidat ? Com s’han de sentir els dos milions de votants independentistes, quan veuen els partits votats, que van perdent el temps en disquisicions incomprensibles, per a la majoria dels mortals ? Es que no es donen compte del mal institucional, econòmic i social que estan produint, amb tanta indecisió i amb tanta tensió?