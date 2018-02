Què crec s’hauria de fer? A no tardar, caldrà emprendre una retirada del mapa comarcal, per anar cap un nou mapa de Mancomunitats de municipis. Que els ajuntaments s’agrupin, en funció de les necessitats, per donar serveis als seus ciutadans, siguin de la mateixa o diferent comarca. Es la solució a millorar serveis i estalviar diner.

Per tant, cap reticència , respecte la seva existència, al contrari, és la justificació clara de la realitat comarcal i de la necessitat de compartir serveis, en un àrea formada per petits municipis. I el nom no fa la cosa. Estem ficats en el debat de consell comarcal, consorci o mancomunitat. Sincerament, un petit país com el nostre, no pot anar trossejant el territori, creant consells comarcals, com si fossin petits parlaments, perquè no son prou eficients, com ho poden ser les mancomunitats. Ben aviat, veurem aquest debat en el proper mandat del Parlament. Això, espero.