Confiem en veure resolta una problemàtica que fa massa anys que dura, a la qual no se li veu una solució definitiva, malgrat les promeses i alguns actuacions fetes, sobre el terreny. En el que portem d’any, ja han estat 3 les incidències greus, amb uns quants dies seguits de falta total de servei. No es pot pagar per un servei que no es dona, o es dona precàriament.