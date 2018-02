Durant els meus anys d’estança , es va produir la separació de la regió del Jura – francès, del Cantó de Berna, amb tensions i manifestacions, per alguns resultats de municipis, contradictoris, amb les aspiracions d’alguns impulsors. Us puc assegurar que una manifestació no autoritzada, era dissolta, al segon avís de la policia. En vint minuts, les brigades anti avalots més ben equipades que mai he vist, havien fet net, en places i carrers. I no actuaven seguint els principis de les Germanetes de la caritat.