Porto setmanes, per no dir mesos, amb una imatge constant que va i ve, en el meu cervell. Es tracta, d’un dels quadres més representatius de Goya, de la col·lecció de pintures negres, batejat com “duelo a garrotazos”. Sinó el teniu present , us recomano visualitzar-lo, perquè és molt representatiu de la situació de la batalla entre independentistes i govern central. En faig una breu descripció. El quadre, mostra una baralla entre dos homes, a garrotades, enterrats a terra de cintura cap avall, de manera que només hi ha mobilitat de braços i tronc del cos. Vol dir que les garrotades son inevitables ,de donar, i rebre. Una imatge molt gràfica del mal geni i l’afany de causar dany al contrari, sigui quina sigui la seva posició i pensament.