Què toca fer ? Doncs, si es va sortir a demanar acolliment, caldria mantenir el compromís i donar-se d’alta com a socis d’aquestes ONG’s, buscant feina i pis, pels refugiats. Com més gran és la ciutat, semblaria més fàcil poder integrar les persones acollides, i puc assegurar que aquest principi ,no es compleix. Falten braços i facilitats per resoldre l’encaix dels nous vinguts, i queden parats i decebuts , quan després de superar mil obstacles, arriben a un lloc, on els costa moltíssim d’aconseguir la integració. Estem just al principi de l’acolliment amb poc més del 10% dels que toca rebre. Si aquest petit percentatge costa molt d’acollir que no passarà amb els que vindran després ¡¡¡ Toca assumir les responsabilitats, i sumar esforços per fer possible, iniciar una nova vida aquí, després de totes les penalitats passades en els seus països d’origen i en el camí per sortir-ne. A veure si hi pensem, i sobretot, actuem.