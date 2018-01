Mireu, totes les institucions, tenen els seus lletrats. Els ajuntaments tenen el secretari o secretària, que no és un administratiu, sinó una mena de notari , per donar fe dels actes, però també per assessorar , informar i dictaminar sobre si un acte és jurídicament correcte o no. I tenen un interventor / a, per temes econòmics. En els petits, els dos càrrecs, els té la mateixa persona. I també tenen el seu tècnic en urbanisme, o el seu enginyer. I malament si l’alcalde i equip de govern, no els fan cas.