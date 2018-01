Ara mateix, torni o no torni, ha quedat totalment desqualificat, ja no per tornar a ser president, sinó per ni tant sols, esdevenir diputat, ni alcalde d’un municipi petit, petit. Es increïble, la seva trajectòria des que va ocupar la presidència, de rebot i de forma totalment sorprenent. Potser, hauria fet un paper mediocre, com alcalde de Girona, però el que ha quedat clar, és que el rol de president li ha anat immensament gran. No ha tingut present, ni la serietat ni el paper exemplificant de tot responsable públic. Al contrari, ha cregut necessari muntar shows mediàtics, cada dos per tres, pensant que així podia suplir la manca de preparació i eficàcia, al capdavant del govern.