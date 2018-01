No entenc, com el Patronat de la Muntanya de Montserrat, no ha aconseguit tirar a terra i netejar l’espai que ocupa aquest edifici, en runes, i un parell d’altres edificis més petits, en llocs no gaire allunyats. Com és possible que en vint o trenta anys, no s’hagi esborrat una imatge com aquesta ? o un perill com aquest ? M’agradaria tenir resposta.