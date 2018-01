No vull allargar més la descripció del paisatge després de la batalla. He descrit molt breument els sectors afectats per la deriva judicial, amb algunes incògnites que s’aniran aclarint en els propers dies. De fet, el Magistrat promet tenir-ho tot a punt, per obrir judici, dintre d’un any. Es un termini curt, pel que estem acostumats, però és cert que molta gent està aportant informació i documentació, com mai haguéssim imaginat. També és cert que han caigut molts personatges, amb una trista imatge sobre la seva valentia i coherència. Però, potser, a destemps, s’han donat compte dels greus danys produïts sobre les institucions catalanes, sobre la societat, l’economia i el prestigi com a país. El dany és enorme, i la inconsciència dels protagonistes, immenses. No s’estranyin que la Justícia vulgui ser justa, o creguin que actua sota dictat del govern. Ningú pot aturar la maquinària judicial posada en marxa, i no s’estranyi ningú dels estralls que les seves resolucions tindran. Si algú en tenia dubtes, suposo que els va esvaint, a cada resolució que es dicta. I queda molt camí per recórrer i moltes coses per veure. Temps al temps.