En fi, s’han d’endurir radicalment les sancions per imprudència i per saltar-se normatives i avisos. No es poden posar en perill socorristes, serveis d’emergència, voluntaris, etc, per culpa d’uns inconscients que per una foto, o per una xul.leria, van a llocs on el perill és imminent i evident. I la cosa és urgent, perquè les inconsciències van en augment, com tots podem veure.