Tot s’ha fet amb grandiositat i àmplia generositat , pagada per tots nosaltres, i la manera d’entrar-hi ,en molts casos, no ha tingut res a veure amb els títols professionals, sinó amb altres qualitats o amistats. Així estem, quan apareix el greu problema d’un enorme deute pendent amb l’Agència Tributària, i amb l’article 155 en vigor. Aquí no hi ha la via de tornar a demanar un nou aval com es va fer pocs mesos enrere. Ara, toca fer-hi front, sense excuses i de la mà de retallades contundents, en moltes despeses que no tenien cap més objectiu que fer funcionar l’enorme estructura creada.