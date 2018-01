Ara bé, com en tota activitat, hi ha gent seriosa i gent que no ho és tant. La canalla que ve enquadrada en agrupaments escoltes, venen de la mà de gent preparada i responsable, de manera que no porten cap problema. Aquest és el cas d’un 90 % dels grups, però sempre hi ha un petit percentatge d’afeccionats a l’aventura, i a la improvisació que ens porten pel camí de l’amargura. Joves, o no tant joves, que han vist les pelis d’Indiana Jones, Tarzan o de Mowgli i el llibre de la selva, i creuen poder imitar les aventures, a casa nostra. Suposats “monitors” que no saben ben bé com plantar les tendes, ni han advertit als pares de la canalla que les temperatures, en ple estiu poden baixar a 8 o 10 graus ,a la nit, o poden haver-hi tempestes amb llamps i trons de forta intensitat, o que per fer caminades, cal portar calçat adequat, etc, etc. Aleshores, és quan ens toca actuar, i suplir totes les deficiències que ells han comès.