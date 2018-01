Els partits independentistes han assolit suficients escons com per elegir la Mesa del Parlament, i posteriorment , al president / a del govern. Seria molt demanar, no elegir en la presidència de la Mesa, una persona tant poc preparada i tant sectària, com la que hem tingut fins ara ? I no seria oportú, pensar en presentar al capdavant de la màxima institució del país, a algú que no s’hagi fugat i no hagi retornat ? Es que estaria bé deixar l’astúcia i els moments èpics, per algun altre moment de la nostra història col·lectiva. A ser possible, per a dintre de vint o trenta anys, com a mínim.