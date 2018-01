En els CC, hi falten molts ajuntaments, perquè els membres son elegits pels partits, i no pels seus ajuntaments, de manera que pot haver-hi 2,3,4... consellers d’un poble, i cap d’un altre. Primer greu problema. Segon, per sobreviure, la Generalitat els hi ha de transferir cada any , un mínim d’un milió d’euros, de manera que cada any, 42 milions, van destinats als 42 CC que té Catalunya. Això, un país petit i superendeutat, no ho aguanta. Tercer, es perd molt de temps, en discutir i poc en exercir, mostrant les febleses d’una administració “artificial”.