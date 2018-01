A Alemanya, s’ha aconseguit un dels grans objectius, en matèria d’igualtat laboral, com és que les dones, puguin saber el sou dels seus companys de treball, homes, com a garantia de que la igualtat salarial ,es compleix. Es un primer pas, almenys per saber com estem, en aquest tema. Espero i desitjo, que la iniciativa s’escampi per tota la UE, i per tant arribi aquí, tant aviat com sigui possible. De fet, a Islàndia, han anat més lluny, exigint per llei l’estricte compliment de l’equiparació salarial home – dona.