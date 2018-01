Anys enrere, era partidari de l’ordenació territorial de Catalunya, en comarques, però l’actual mapa no ha funcionat com era desitjable. En comptes de funcionar com mancomunitats de serveis, s’han volgut convertir en petits parlaments, amb un cost mínim d’ un milió d’euros, cadascuna, i un increment il·limitat de nous territoris. Un petit país com el nostre, no es pot permetre una organització com aquesta. En temps de la República, es varen proposar 38 comarques, amb la Generalitat recuperada, varen ser 41, ara en tenim 42 ( Moianès) i s’hi volen sumar Lluçanès i Alta Segarra, ja. Venen a continuació algunes altres, en estudi...en fi, recomano pensar més en una Mancomunitat que no pas en una nova comarca. Temps al temps. I sobretot, respecte per les decisions de cada municipi. Faltaria més ¡¡¡