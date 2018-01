Però, ironies de la història, i de les eleccions, el mapa municipal queda tant fraccionat que la porten a ser Alcaldessa de Barcelona, amb un mínim equip de govern. De seguida es nota la falta de preparació per governar, i les dificultats per posar-se al front d’un Ajuntament tant gran i complexa com és el de Barcelona. A diferència de Carmena, Ada Colau no té un projecte clar ni definit de què fer ni cap on anar, de manera que s’actua més per complaure algun dels àmbits més propers que no pas per conduir la ciutat cap un futur determinat. No hi ha projecte clar ni ambiciós de futur. Simplement , resistir, intentant vendre petits projectes o retocs a la situació heretada, a l’espera d’esdeveniments futurs. Més que governar, s’administra , evitant entrar en temes massa polèmics, pels quals ni està preparada ni té un equip prou preparat com per fer-hi front.