Per acabar, la insensatesa de Puigdemont, va activar el 155, però sort que existeix aquesta via d’intervenció, perquè del contrari, la democràcia es podria vulnerar sense límits. Vaig veure atònit, sorprès i indignat, com els dies 6 i 7 de setembre, es duia a terme un autèntic cop d’estat civil, en el Parlament de Catalunya. He estat diputat durant quatre legislatures, i mai, mai, havia sospitat ni imaginat la vulneració del Reglament, i l’Estatut d’Autonomia, per part dels nostres representants polítics. Es a dir, de la legalitat catalana, i per derivació de la espanyola, però és que l’activació del 155, s’hauria d’haver produït el dia 8 de setembre, per a restituir la legalitat catalana, trencada en unes jornades que passaran a la història negra de Catalunya. Sé que és impopular dir les coses pel seu nom, però hem entrat en un nou període polític, i sinó tenim clares les regles de joc, tornarem a cometre actes increïblement negatius pel funcionament del país i les seves institucions. I francament, el nivell de despropòsits, ha superat totes les expectatives, de manera que millor tothom tingui clar, les regles de joc futures.