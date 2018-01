El temps passa i les persones passen, però el projecte es manté, amb els lògics alts i baixos, de tota organització humana. Toca posar-se al dia, trobar noves formes de fer política, d'apropar-nos als ciutadans, i buscar noves propostes engrescadores. Fàcil de dir, complicat d’aconseguir com veiem una mica per tot el món, però sortiran. No en tinc cap dubte. Hi ha tantes injustícies en el món, tantes desigualtats, que només per la via socialdemòcrata podem aconseguir un món més just.