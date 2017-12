Aquesta sensació de duresa, o més encara, d’actuació contundent, és criticada per exagerada o injusta, quan simplement és resultat de l’aplicació de la llei vigent. No tenim, doncs, presos polítics, sinó polítics , presos, i així hem d’actuar, en conseqüència. Les dues llistes independentistes aposten per tenir els millors resultats possibles , confiant en que el govern central, finalment accepti negociar un referèndum o directament la independència. No volen reconèixer que és impossible, que no hi ha cap possibilitat . Ja no sé si s’enganyen, si viuen en un altre món o una altra dimensió, però tots sabem que un nou procés és inviable i que no hi ha cap altra sortida que el sotmetiment a l’estat de dret. Davant aquesta situació, ni ERC ni Junts x Catalunya, tenen cap viabilitat de govern. Governar per a què ? Per repetir el joc anterior, i acabar pitjor ? Governar a l’espera d’un futur de somni ? Cap d’ells ho diu, ni ho vol reconèixer, però el seu fracàs és definitiu. D’aquí que el vot del dia 21 D ha de ser molt ben meditat, per donar-lo a qui realment vol sortir del bucle en el qual ens han ficat. Aquesta és la via que proposa Miquel Iceta. Aquesta és la solució, perquè ja no volem més aventures, el país no ho resistiria, i la gent, encara menys.