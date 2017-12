Demà, tenim la gran oportunitat de canviar de rumb, i posar en marxa la maquinària de govern. La feina serà gegantina, perquè atrapar 5 anys perduts, costarà un immens esforç, però almenys ens posarem en marxa. Ha d’haver-hi un govern amb gent de gran capacitat i entusiasme per posar els temes al dia, i planificar de cara el futur. Ha d’haver-hi un govern auster, rigorós i molt actiu per aprofitar totes les oportunitats, per impulsar projectes del passat, i elaborar-ne de nous. Ha d’haver-hi un govern que es posi en sintonia amb els ajuntaments, no per fer-los servir com a cavall de batalles inútils, sinó per anar junts en temes tant prioritaris com la creació de llocs de treball, millora d’infraestructures, equipaments i serveis.