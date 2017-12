Igual de fàcil, ha estat, dividir els catalans, en bons i dolents, en funció de si lluitaven per la independència, o apostaven per continuar dintre d’Espanya. Que l’opció independentista fos viable, o no, no importa. Es qüestió de fe, no de realitat. I la fe, no es discuteix, s’hi creu o no s’hi creu, i qui no hi creu, és un infidel, un no patriota. Així estem, i així podem continuar, sinó hi ha una forta reacció, en contra.