Per si algú tenia dubtes, ha quedat demostrat que en grans confrontacions, on imperen les emocions i sentiments, no hi ha lloc pel terme mig. Ni per ponts de diàleg, ni per terceres vies. O estàs en un bàndol, o en un altre, entre mig, no hi ha espai suficient per convertir-te en àrbitre de la situació.