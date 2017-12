Ara, arribem a final del procés d’integració, de mig any. Poc a poc, aniran marxant els qui hem tingut d’alumnes, i altres que per provenir d’Amèrica Llatina, no els hi ha fet falta, i quedarem a l’espera d’un tercer contingent. Es en moments, com aquests, en que toca reflexionar sobre la situació de “privilegiats “ que tenim nosaltres. Veure famílies, amb nens petits, a milers de quilòmetres de casa seva, sense cap garantia de poder-hi tornar, és com per decidir que val la pena aportar el nostre gra de sorra, com voluntaris, o com per fer aportacions econòmiques que permetin a les entitats socials, dur a terme la tasca d’acollida.