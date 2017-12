Poques coses han canviat, a nivell electoral, si mirem només els resultats en percentatges i en número de vots, entre independentistes i no independentistes. Precisament, aquesta polarització extrema, ha provocat la concentració de vot, en els extrems i no han permès emergir els qui , com el PSC, volien convertir-se en pont entre uns i altres. La tercera via, o com li vulguem dir, ha fracassat per culpa de la crida a sentiments territorials, en comptes dels propis de dretes – esquerres. S’ha votat més amb el fetge que no pas amb el cor o el cervell.