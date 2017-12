Qui millor pot parlar de casa seva, és qui hi viu i té contacte permanent amb les institucions, entitats, associacions, clubs, etc, del territori. I no descobreixo res de nou que “qui no plora, no mama”, o qui no reclama, no rep l’atenció que mereix, especialment en uns moments de vaques flaques, en que hi ha moltes demandes, i poques disponibilitats financeres per a resoldre-les.