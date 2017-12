la Diputació

Entre les inversions que esperem poder fer, si el límit de despesa es modifica, hi figuren l’adquisició de dos nous vehicles, per la brigada municipal d’obres. El pressupost preveu comprar una primera furgoneta elèctrica, aprofitant un ajut de 5.000, 00 euros de, però posteriorment es vol comprar un nou vehicle , tot terreny, pel servei de manteniment de l’aigua, o per prevenció i extinció d’incendis, neteja de neu, etc. I un tercer vehicle amb plataforma elevadora, per treballs en alçada.