Així, doncs, per la banda independentista, qualsevol dels resultats, planteja dubtes impossibles de resoldre a dia d’avui, però en tot cas ,no permeten augurar cap mena de viabilitat a formar govern. L’opció de campanya que han assumit és la de plantejar les eleccions com si fossin un plebiscit per poder continuar la batalla, on l’havien deixat, però això ja hem vist que és impossible. No hi ha cap opció a seguir vulnerant l’Estatut d’Autonomia i la Constitució. Aleshores, què fer ? Ni ells mateixos no ho saben. Tot el procés ha estat ple d’improvisacions i plantejaments falsos, de manera que tornen a fer-ho, a l’espera de no se sap quina sortida.