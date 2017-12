Però, per fer-ho, no pot haver-hi un govern presidit per un independentista, perquè suposaria continuar amb el que ja hem vist, agreujat, per la falta de guió i perspectives. Ni tampoc per una constitucionalista, interessada en revertir-ho tot i produir canvis, amb ànims de revenja. Perquè la nova etapa sigui profitosa, no pot haver-hi vencedors ni vençuts. Ha d’haver-hi esperit de reconciliació i normalització.