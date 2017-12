No era fàcil, encarar un debat i un repte com el d’haver de triar entre fidelitat a la legalitat vigent, o trencar-la i afegir-se a la deriva independentista. Els partits socialistes, no son nacionalistes, per definició. Seria un oximoron , per quan l’internacionalisme és la seva raó de ser, entenent que res no es pot canviar, sinó és sumant esforços amb la resta de països del món.