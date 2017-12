Aquest malestar, es podia resoldre, buscant sortides “ a la basca”, amb acords amb partits estatals, posant com condició, canvis estructurals permanents. No tant, exigint canvis de la Constitució, com modificant lleis orgàniques que garantissin el més sagrat per a nosaltres, com és la cultura, llengua i ensenyament. Una quarta pota, era millorar el sistema de finançament. Teníem i tenim prou arguments, per fer-ho possible.