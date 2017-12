Els que hi venim som consumidors, de gastronomia, comerç, cultura, esports, etc. I ens la fem nostra, amb la naturalitat de qui vol trobar-hi, tot allò que busca. Es cert que la capital ha de sobre dimensionar alguns serveis, i pagar-los, però rep, en contraprestació uns beneficis ben evidents, que pot repercutir en els sectors més beneficiats per aquesta atracció de gent de fora. I les comunicacions, son fonamentals, per facilitar la capitalitat. Moltes capitals de comarca, a títol oficial, han perdut la capitalitat “real”, o per falta de vocació o per desídia històrica, i han motivat un nou mapa de capitalitats molt més reduïda. A la pràctica, Catalunya no té més d’una dotzena i mitja de capitalitats autèntiques. Vic, n’és una, però com en tot, no s’hi val a viure de renda, sinó a batallar contínuament per seguir en el pòdium. Un altre dia, parlaré d’alguna batalla en l’àmbit cultural que podria / hauria de millorar considerablement per donar els serveis que els de fora, busquem i volem.