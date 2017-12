la Generalitat. Passa

Si una cosa s’ha fet evident, en aquests darrers anys, és el profund mal causat per les actuacions del PP, en el passat . Fins aleshores eren normals les desavinences, desencontres i conflictes entre el govern central i el deaquí, i passa arreu del món. Peticions no ateses, o no en la seva totalitat, interpretacions de competències, problemes de prioritats, de protocol, etc. Sempre n’hi ha hagut, i sempre n’hi haurà, però on es va donar un salt qualitat, fou en la campanya contra l’Estatut, com a via per atacar el govern socialista a Madrid, i de pas, quedar bé en un bon nombre de territoris d’Espanya.