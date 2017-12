Segur que tots coneixem, en el nostre entorn familiar, d’amistats o companys de treball, casos de mesos i mesos d’espera, per analítiques determinades o per altres accions mèdiques. En conjunt, podem dir que l’àmbit de la salut, ha sofert un clar retrocés, respecte de com funcionava , anys enrere. De fet, es posa la data de 2010, com inici de les fortes retallades, en sanitat, d’on provenen els mals actuals.