Doncs bé, fer de voluntari, et permet tocar de peus a terra, i comprovar la immensa geografia de països, on les condicions de vida fan impossible, viure en llibertat. No parlem només de Síria, on la guerra impera ,encara. No. Hi ha moltes altres procedències, menys conegudes, però no per això menys difícils: Ucraïna, Rússia, Afganistan , Camerun, Guinea , Geòrgia, ...La nostra missió consisteix ,en proporcionar les eines bàsiques per defensar-se , a nivell d’idioma, i al mateix temps, donar a conèixer els trets més importants de la història i cultura, per facilitar la seva integració.